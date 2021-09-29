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الصحة الفلسطينية: 17 وفاة بكورونا و1606 إصابة في 24 ساعة

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 14:02

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة بكورونا و1606 إصابة في 24 ساعة
تطعيم ضد كورونا في غزة (أ.ب.)
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 وفاة، و1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 14 حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في قلقيلية، و1 في رام الله والبيرة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (68)، قلقيلية (22)، طولكرم (40)، نابلس (87)، طوباس (15)، بيت لحم (29)، سلفيت (13)، ضواحي القدس (11)، رام الله والبيرة (51)، أريحا والأغوار (17)، الخليل (24)، قطاع غزة (1229)، لافتة إلى أنه تم إجراء 9063 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة بلغت 2526 حالة توزعت حسب التالي: جنين (99)، قلقيلية (57)، طولكرم (93)، نابلس (205)، طوباس (40)، بيت لحم (9)، سلفيت (45)، ضواحي القدس (4)، رام الله والبيرة (45)، أريحا والأغوار (10)، الخليل (33)، قطاع غزة ( (1886

ولفتت إلى وجود 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 192 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,392,986، بينهم 736,870 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

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