مواجهات بالعيسوية وسلوان ومسيرة للمستوطنين بالقدس القديمة

شهدت أحياء وبلدات القدس المحتلة مواجهات ليلية حتى ساعات فجر اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة بلدات وأحياء بالتزامن مع إغلاقها طريق الواد بالبلدة القديمة.

يأتي ذلك، فيما احتشد عشرات المستوطنين في شارع الواد بالقدس القديمة، وأطلقوا أغاني صاخبة عبر مكبرات الصوت وتراقصوا وسط تواجد مكثف للاحتلال واغلاق لبعض الطرقات.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاه الشبان والمنازل، فيما عملت على مطاردة وملاحقة الشبان في الشوارع وداخل الأحياء السكنية في محاولة منها لاعتقالهم.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون على مواطن مقدسي من بلدة سلوان.

وعرف من بين المعتقلين الشاب توفيق الحرباوي من سكان واد الجوز وهو الذي تعرض للضرب من قبل جنود الاحتلال.

وفي ذات السياق هاجم مستوطنون، مركبة تعود لأحد المقدسيين بالحجارة في شارع رقم 1 بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اعتدوا على الشاب خليل مسالمة من بلدة سلوان أثناء مروره بالشارع ذاته.

في العيسوية، أطلق شبان وابلا من المفرقعات النارية تجاه قوات الاحتلال، كما أشعلوا الاطارات المطاطية لإعاقة الجنود.

وشهد حي بئر أيوب ببلدة سلوان انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال تزامنا مع قيام الشبان بحرق عامود للكهرباء في المنطقة.

وفي البلدة القديمة بمدينة القدس أغلقت قوات الاحتلال طريق الواد تزامنا مع الاحتفالات التي يقيمها المستوطنون في المنطقة.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، بالإضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيين وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل قطعان المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.