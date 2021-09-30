  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 30/09/2021 - 13:23

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 18 وفاة، و1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2212 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن "12 حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وست حالات في الضفة".

وأوضحت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 49، طوباس 13، قلقيلية 13، جنين 51، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 22، نابلس 55، رام الله والبيرة 61، سلفيت 8، الخليل 32، بيت لحم 13، قطاع غزة 1127".

وأشارت إلى أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 136، طوباس 12، قلقيلية 86، جنين 78، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 18، نابلس 110، رام الله والبيرة 120، سلفيت 25، الخليل 45، بيت لحم 7، قطاع غزة 1569".

وتبين، بحسب التقرير، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى "وجود 76 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 194 مريضا، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

بودكاست عرب 48

#كورونا
#الضفة
#غزة
#صحة
#الأراضي الفلسطينية

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

2021-09-30

الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن ومستوطنون يعتدون على رعاة أغنام
الاحتلال يعتدي على طلبة اللبن ومستوطنون يعتدون على رعاة أغنام

2021-09-30

اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يطارد العمال عند الجدار
اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يطارد العمال عند الجدار

2021-09-30

الأكثر قراءة

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

مصرع خمسة أشخاص وإصابة 33 في حادث طرق قرب حرفيش

2021-09-29
عملية جلبوع: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع ضد 11 أسيرا

عملية جلبوع: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح مدع ضد 11 أسيرا

2021-09-29
لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة

لبيد يزور البحرين الخميس ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة

2021-09-29
هاريس:

هاريس: "لا ينبغي قمع حقيقة" طالبة اتهمت إسرائيل بالإبادة العرقية

2021-09-29
تقرير: البيت الأبيض يرفض طلبا فلسطينيّا لعقد لقاء بين عبّاس وبايدن

تقرير: البيت الأبيض يرفض طلبا فلسطينيّا لعقد لقاء بين عبّاس وبايدن

2021-09-29