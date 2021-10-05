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إضرام النار بأشجار زيتون بنابلس وإخطار بوقف البناء بالخليل

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 13:50

إضرام النار بأشجار زيتون بنابلس وإخطار بوقف البناء بالخليل
اعتداءات المستوطنين تتواصل لليوم الثالث (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أضرم مستوطنون ظهر اليوم الثلاثاء، النار في أشجار الزيتون بأراضي بلدة جوريش قضاء نابلس، حيث تتواصل لليوم الثالث اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون بالضفة الغربية، فيما أخطر الاحتلال بوقف البناء بمنزل وصور مساكن وخياما قضاء الخليل.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين أضرموا النار بعشرات أشجار الزيتون في الأراضي الواقعة بين جوريش وقصره القريبة من مستوطنة "مجدوليم".

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين مع بداية موسم قطف الزيتون واستهدافهم للمزارعين وأراضيهم، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات.

ويوم أمس أشعل المستوطنون النيران في أراضي المواطنين الزراعية ببلدة بورين قضاء نابلس.

وتتزامن جرائم المستوطنين تلك مع شروع وبدء المزارعين بموسم قطف الزيتون، ولا سيما في الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات.

إلى ذلك، سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، إخطارا بوقف البناء لمنزل في قرية لاصيفر، وصورت عددا من المنازل والمنشآت والخيام في مسافر يطا قضاء الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود خليل أبو قبيطه، إخطارا يقضي بوقف البناء لمنزل في قرية لاصيفر المحاذية لمستوطنة "بيت يتير"، وصورت عددا من المنازل والخيام في قرية سوسيا، وسط مخاوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بهدمها في وقت لاحق.

وتتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لعمليات هدم متواصلة للمنازل والخيام والكهوف، إلى جانب عمليات التخريب للممتلكات، والأراضي الزراعية، والآبار، وغيرها.

ويهدف الاحتلال من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر يطا لإجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

ومؤخرا، أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر، حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

بودكاست عرب 48

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#موسم قطف الزيتون
#مستوطنون
#إضرام النار

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