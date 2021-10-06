جمعيّة "إلعاد" الاستيطانيّة تستولي على شقة سكنيّة في سلوان

استولت جمعية "إلعاد" الاستيطانيّة، اليوم الأربعاء على شقة سكنية لعائلة مقدسيّة في حيّ وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، واعتقلت أحد أفراد العائلة، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة-القدس.

وذكر المركز، أن الشقة تعود لعائلة فروخ، موضحا أن "مستوطني جمعية إلعاد الاستيطانية، اقتحموا برفقة (عناصر) الشرطة والضباط، شقة يعيش فيها نضال فروخ دون وجوده وعائلته في المنزل".

وأوضح أن المستوطنين قاموا "على الفور بتغيير أقفال الشقة، ووضع كاميرات المراقبة، والانتشار فيها".

ونقل المركز عن بلال فروخ، صاحب العقار، قوله، إنّ "العائلة فوجئت باقتحام الشقة التي يعيش فيها شقيقه، وخلال محاولة العائلة الوصول إلى الشقة التي تقع في الطابق الثاني، منعتهم الشرطة واعتدت عليه بالضرب المبرح ورشتهم بغاز الفلفل، واعتقلت الشاب محمود فروخ".

وقال فروخ إن المستوطنين "سيطروا على الشقة بادعاء ’تراكم الديون على شقيقي نضال’"، مضيفا: "لا أعرف ما جرى، هناك أشخاص عليهم ديون بملايين الشواقل، لكن لم يتم السيطرة على عقاراتهم بهذه الطريقة، وهذه الشقة ليست ملكا لنضال وعندي كافة الأوراق التي تثبت ملكيتي لها، وسأتابع الملف لإخراج المستوطنين من العقار".

المستوطنون يعتلون الشقة

وأشار نضال فروخ إلى أنهم تواصلوا مع شقيقه في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى، وأبلغهم نيته الحضور إلى المنزل، موضحا لهم أنه في رحلة مع العائلة في مدينة عكا.