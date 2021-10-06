  2. فلسطينيات
  3. أخبار

جمعيّة "إلعاد" الاستيطانيّة تستولي على شقة سكنيّة في سلوان

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 18:19

جمعيّة "إلعاد" الاستيطانيّة تستولي على شقة سكنيّة في سلوان
عناصر شرطة الاحتلال في سلوان
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استولت جمعية "إلعاد" الاستيطانيّة، اليوم الأربعاء على شقة سكنية لعائلة مقدسيّة في حيّ وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، واعتقلت أحد أفراد العائلة، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة-القدس.

وذكر المركز، أن الشقة تعود لعائلة فروخ، موضحا أن "مستوطني جمعية إلعاد الاستيطانية، اقتحموا برفقة (عناصر) الشرطة والضباط، شقة يعيش فيها نضال فروخ دون وجوده وعائلته في المنزل".

وأوضح أن المستوطنين قاموا "على الفور بتغيير أقفال الشقة، ووضع كاميرات المراقبة، والانتشار فيها".

ونقل المركز عن بلال فروخ، صاحب العقار، قوله، إنّ "العائلة فوجئت باقتحام الشقة التي يعيش فيها شقيقه، وخلال محاولة العائلة الوصول إلى الشقة التي تقع في الطابق الثاني، منعتهم الشرطة واعتدت عليه بالضرب المبرح ورشتهم بغاز الفلفل، واعتقلت الشاب محمود فروخ".

وقال فروخ إن المستوطنين "سيطروا على الشقة بادعاء ’تراكم الديون على شقيقي نضال’"، مضيفا: "لا أعرف ما جرى، هناك أشخاص عليهم ديون بملايين الشواقل، لكن لم يتم السيطرة على عقاراتهم بهذه الطريقة، وهذه الشقة ليست ملكا لنضال وعندي كافة الأوراق التي تثبت ملكيتي لها، وسأتابع الملف لإخراج المستوطنين من العقار".

المستوطنون يعتلون الشقة

وأشار نضال فروخ إلى أنهم تواصلوا مع شقيقه في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى، وأبلغهم نيته الحضور إلى المنزل، موضحا لهم أنه في رحلة مع العائلة في مدينة عكا.

بودكاست عرب 48

#إلعاد
#مستوطنون
#استيلاء على عقار
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#جمعيت استيطانية
#سلوان

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى: "دعوة صريحة للحرب الدينيّة"
قرار قضائيّ يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى: "دعوة صريحة للحرب الدينيّة"

2021-10-06

حماس: لم نناقش "تهدئة طويلة الأمد" مع المسؤولين في القاهرة
حماس: لم نناقش "تهدئة طويلة الأمد" مع المسؤولين في القاهرة

2021-10-06

فلسطيني يرمم كهفا داخل أرضه لاجتذاب المتنزهين ومواجهة الاستيطان
فلسطيني يرمم كهفا داخل أرضه لاجتذاب المتنزهين ومواجهة الاستيطان

2021-10-06

الأكثر قراءة

عودة خدمات واتسآب وفيسبوك وإنستغرام بعد انقطاع لساعات

عودة خدمات واتسآب وفيسبوك وإنستغرام بعد انقطاع لساعات

2021-10-05
جولة استفزازية للمستوطنين في كفر قاسم: اعتقالات وحماية من الشرطة

جولة استفزازية للمستوطنين في كفر قاسم: اعتقالات وحماية من الشرطة

2021-10-05
تعطّل مواقع التواصل الاجتماعيّ حول العالم... هجوم سيبرانيّ؟

تعطّل مواقع التواصل الاجتماعيّ حول العالم... هجوم سيبرانيّ؟

2021-10-05
عملية الموساد لتحديد مصير رون أراد: تضارب متواصل في الرواية الإسرائيلية

عملية الموساد لتحديد مصير رون أراد: تضارب متواصل في الرواية الإسرائيلية

2021-10-05
صواريخ

صواريخ "لاو" وألغام ورشاشات: تقرير يكشف حجم سرقات الأسلحة في الجيش الإسرائيلي

2021-10-05