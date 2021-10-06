مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن عشرات المستوطنين من بينهم أعضاء فيما تسمى "جماعة نساء لأجل الهيكل"، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وبحسب تقرير الأوقاف، اقتحام 6117 مستوطنا خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بالتوازي مع الأعياد اليهودية.

إلى ذلك، تشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شرعت بحملة مداهمات وتفتيشات واسعة بالضفة تخللها اعتقال 20 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، وبسبب الذرائع ذاتها تم اعتقال 8 مقدسيين.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي أبو ربيع، واسماعيل عوكل، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة القديمة، وفتشتهما.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بدر إبراهيم شاهين، ومحمد صلاح الحوراني من بيت ساحور، بعد دهم وتفتيش منزليهما. كما واعتقلت قوات الاحتلال الفتى ضياء حبيب ديرية من بلدة بيت فجار.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر أسامة خالد العمور من يطا، وعلاء يوسف السويطي ومن بلدة بيت عوا، ومحمود خليل أبو عوض، وحسين إسماعيل أبو عوض.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية، طالت كلا من عبد الله وعلي بكر مصطفى، والأشقاء موسى وقيس ومروان هيثم مصطفى، وأحمد فتحي الأفغاني، وقصي محمد درباس، كما تم اعتقال الشاب ضياء الدين ناصر من القدس.

ورصد تقرير حقوقي ارتكاب الاحتلال 2694 انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام 2020.

ووثق التقرير 156عملية دهم لمنازل المواطنين و315 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، اعتقل خلالها الاحتلال 363 مواطنا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتا وثابتا.