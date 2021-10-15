الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و580 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 وفاة، و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1540 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 7 وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في قلقيلية، و3 حالات في نابلس.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار 12، ضواحي القدس 13، طوباس 8، بيت لحم 17، الخليل 46، نابلس 26، قلقيلية 5، طولكرم 8، جنين 16، رام الله والبيرة 20، سلفيت 2، قطاع غزة 407"، لافتة إلى أنه تم إجراء 4680 فحصا.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار 30، ضواحي القدس 19، طوباس 24، بيت لحم 19، الخليل 42، نابلس 47، قلقيلية 5، طولكرم 36، جنين 23، رام الله والبيرة 59، سلفيت 13، قطاع غزة 1223".

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 96%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 134 مصابا، بينهم 11 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الكيلة أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين بلغت 2,369,197 جرعة، بينها 1,712,010 في الضفة، و657,187 في قطاع غزة.