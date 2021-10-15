"حماس": قدّمنا لمصر رؤية لترتيب البيت الفلسطينيّ

قال نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، إن الحركة قدمت رؤية من ثلاثة عناوين لترتيب البيت الفلسطيني، وذلك خلال الحوارات الأخيرة لوفدها مع مسؤولين مصريين في القاهرة.

جاء ذلك في لقاء متلفز مع فضائية "الأقصى" التابعة للحركة، الجمعة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للحركة.

وأضاف الحية أن "العنوان الأول للرؤية هو إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية متمثلة في منظمة التحرير من بوابة الانتخابات، وإن تعذر ذلك فيتم عقد حوار وطني لتشكيل قيادة وطنية مؤقتة تقود مرحلة نتفق عليها، وهي تؤسس لترتيب القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني".

وتابع: "أما عن العنوان الثاني، نريد استراتيجية وطنية نتوافق عليها، وتكون منطلقة من منطلق أننا شعب يعيش في مواجهة الاحتلال، وتقود هذه الاستراتيجية نحو المرحلة الثالثة، وهي: الفعل الميداني على الأرض والسلوك في كل الاتجاهات"، دون مزيد من التوضيحات.

وبشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، شدد الحية على أن "الجنود الصهاينة الأسرى في قبضة المقاومة لن يروا النور إلا بعدما يدفع العدو الثمن المطلوب، ونحن جاهزون لإبرام صفقة تبادل مع دفع الاستحقاق".

واستضافت مصر، بداية الشهر الجاري، وفدا من "حماس" ترأسه زعيم الحركة، إسماعيل هنية، لإجراء مباحثات مع قيادة المخابرات العامة حول مجمل القضايا الفلسطينية والمشتركة، إضافة إلى عقد اجتماع شامل لأعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة.