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اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف حاجز عسكري قرب يعبد

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 09:04

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف حاجز عسكري قرب يعبد
مداهمات ليلية بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما استهدف مسلحون حاجز عسكري بالقرب من يعبد قضاء جنين.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش خلال مداهمة منزله في مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إيهاب عبد المنعم خلال مداهمة منزله حي بطن الهوى بمدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحيم شومان خلال على حاجز لجيش الاحتلال على مفرق ترمسعيا.

وفي محافظة جنين، استهدف مقاومون حاجز "دوتان" الاحتلالي بالقرب من بلدة يعبد، بالأكواع المتفجرة.

وشهدت الفترة الماضية عدة عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون صوب برج لقوات الاحتلال عند حاجز "دوتان" العسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أبو الرب بعد دهم وتفتيش منزله في جنين، كما اعتقلت الشاب بهاء طحاينة من بلدة السيلة الحارثية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سيف أيمن طقاطقه بعد مداهمتها منزل والده وتفتيشه والعبث في محتوياته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان حسين عيسى، ولؤي سامي الرجبي، وتامر المحتسب.

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