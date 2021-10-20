مستوطنون يقتحمون الأقصى ويسرقون ثمار زيتون من قريوت

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، فيما استدعت مخابرات الاحتلال أحد موظفي دائرة الأوقاف، للتحقيق معه، في وقت واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية وسرقة ثمار الزيتون.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية في ساحاته، تركزت في الأجزاء الشرقية منه.

واستدعت مخابرات الاحتلال موظف الأوقاف خميس شحادة، للتحقيق معه.

وشهدت مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، أمس الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان والزوار تزامنا مع أجواء الاحتفال بالمولد النبوي التي شهدها آلاف الفلسطينيين.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

إلى ذلك تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعقاراتهم والمحاصيل الزراعية في الضفة، وسرق مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، ثمار زيتون ومعدات زراعية من أراضي قريوت قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن أهالي قريوت اكتشفوا أثناء وصولهم لأراضيهم القريبة من مستوطنة " شفوت راحيل" باختفاء معداتهم الزراعية التي تستخدم في قطف الزيتون، واعترضوا أحد المستوطنين كان يسرق ثمار الزيتون والمعدات.

وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم بحق المزارعين منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون، والمتمثلة بالاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معداتهم الزراعية، وقطع أشجار الزيتون.

وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، جرفت آليات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 10 دونمات في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال قضاء بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، لـ"وفا" بأن آليات الاحتلال جرفت أراضي تقدر مساحتها بـ 10 دونمات مزروعة بأشتال الزيتون، تعود للمواطن إبراهيم عبيات.

وأشار بريجية إلى أن قوات الاحتلال صعدت من هجماتها مؤخرا في تلك المنطقة، وصعدت أعمال تجريف الأراضي، ومحاولات الاستيلاء على مساحات كبيرة لأغراض استيطانية، وسط تصدي المواطنين لهم، ومنعهم من ذلك.