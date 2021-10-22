نداء عاجل بشأن حياة الأسيرين القواسمة والفسفوس

أطلقت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس المحتلة، نداء عاجلا، بشأن الأسيرين مقداد القواسمة وكايد نمورة (الفسفوس)، واللذين يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية، إلس ديبوف: "نجدد نداءنا العاجل بشأن مقداد القواسمة وكايد نمورة الفسفوس".

وحث في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال على "إيجاد حل يجنب أي خسائر في الأرواح".

وأشار إلى "مواصلة زيارة ومراقبة أوضاعهما (الأسيرين) عن كثب، إضافة إلى متابعة وضع ستة (أسرى) آخرين مضربين عن الطعام، بمن فيهم علاء الأعرج".

وذكر البيان أن لكل أسير، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.