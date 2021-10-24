حريق منزل في قلقيلية: مصرع رضيعة وطفلان بحالة خطيرة

أسفر حريق شبّ في منزل مأهول بمدينة قلقيلية، مساء الأحد، عن مصرع رضيعة (8 شهور) وإصابة طفلين آخرين.

وجاء في التفاصيل، أن 3 أطفال هربوا من ألسنة نار شبت في سطح أحد المنازل، بينما حاصر الحريق 3 أطفال منهم رضيعة وطفلان آخران إذ وصفت حالتهما بالخطيرة.

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من الإطفاء إلى المكان وقامت بتخليص الأطفال الستة، بيد أنه جرى إقرار وفاة الرضيعة متأثرة بحالتها الخطيرة.

وعملت طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها.

هذا، وباشرت لجنة تحقيق تابعة للدفاع المدني التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق.