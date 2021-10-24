  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حريق منزل في قلقيلية: مصرع رضيعة وطفلان بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 22:26

حريق منزل في قلقيلية: مصرع رضيعة وطفلان بحالة خطيرة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أسفر حريق شبّ في منزل مأهول بمدينة قلقيلية، مساء الأحد، عن مصرع رضيعة (8 شهور) وإصابة طفلين آخرين.

وجاء في التفاصيل، أن 3 أطفال هربوا من ألسنة نار شبت في سطح أحد المنازل، بينما حاصر الحريق 3 أطفال منهم رضيعة وطفلان آخران إذ وصفت حالتهما بالخطيرة.

واستدعيت طواقم طبية وأخرى من الإطفاء إلى المكان وقامت بتخليص الأطفال الستة، بيد أنه جرى إقرار وفاة الرضيعة متأثرة بحالتها الخطيرة.

وعملت طواقم الإطفاء على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها ومنع انتشارها.

هذا، وباشرت لجنة تحقيق تابعة للدفاع المدني التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق.

بودكاست عرب 48

#حريق
#منزل
#قلقيلية

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عبّاس يطالب إدارة بايدن يإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
عبّاس يطالب إدارة بايدن يإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

2021-10-24

الخارجية الفلسطينية: طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية صفعة للإدارة الأميركية
الخارجية الفلسطينية: طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية صفعة للإدارة الأميركية

2021-10-24

قوات الاحتلال تقتحم قسما في "عوفر" وتهدد الأسرى
قوات الاحتلال تقتحم قسما في "عوفر" وتهدد الأسرى

2021-10-24

الأكثر قراءة

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية.. تفاصيل جديدة

2021-10-23
قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

2021-10-23
حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

2021-10-23
لقاء بوتين - بينيت

لقاء بوتين - بينيت

2021-10-23
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

2021-10-23