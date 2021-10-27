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الأردن يدين مُصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

تاريخ النشر: 28/10/2021 - 00:02

الأردن يدين مُصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة
مستوطنة جنوبيّ بيت لحم (توضيحية- أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول في بيان صدر عنه الأربعاء، أن هذه الخطوة تُعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدّد على أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومُدانة، وتُعد خطوة أحادية تُمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقوض جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، وفُرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال لقائه، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية.

وقال البيان إن "اشتية دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعلية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي، بـ"الضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة". واستعرض خلال اللقاء، "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية وسياسة التهويد وسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".

ووجه دعوة إلى ممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب.

وشدد اشتية على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين لحماية خيار حل الدولتين.

وبدأ اشتية الإثنين، جولة أوروبية غير محددة المدة بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، وفق بيان سابق صدر عن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.

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#الأردن
#الاستيطان
#الضفة الغربية المحتلة

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