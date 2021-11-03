الاحتلال يهدم منزلا بجبل المكبر و4 محال تجارية بحزما

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة جبل المكبر و4 محال تجارية في بلدة حزما قضاء القدس المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وداهمت قوات معززة من شرطة الاحتلال وعناصر حرس الحدود برفقة الجرافات، بلدة جبل المكبر وحاصرت حي الصلعة وهدمت منزلا في الحي يعود لعائلة المقدسي محمد حروب، دون تبليغ أصحاب المنزل بأمر الهدم.

وسلمت بلدية الاحتلال الحروب قبل ستة شهور أمرا بهدم منزله، لكنه استطاع تجميده. وخلال جلسة المحكمة التي عقدت، أمس الثلاثاء، رفض الاستئناف المقدّم من قبل الحروب، وأقرت المحكمة أمر الهدم الذي تم تنفيذه صباح اليوم.

ويتكون المنزل الذي تم هدمه من طابق واحد ويضم شقتين سكنيتين، يعيش فيهما 8 أفراد ومقام منذ أكثر من 11 عاما.

وفي بلدة حزما قضاء القدس، حاصرت قوات كبيرة من الاحتلال برفقة الجرافات المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري، وهدمت 4 محال تجارية، بحجة عدم الترخيص.

وتختص المحال التي هدمت ببيع مواد البناء وأخرى للمركبات تعود ملكيتها لعائلة الخطيب، حيث تفاجأت العائلة بقيام الجرافات بعملية الهدم دون تبليغهم مسبقا.

وكانت الجمعية الاستيطانية "رغابيم" قد قدمت التماسا إلى المحكمة المركزية بالقدس، خلال الأشهر الماضية لهدم 16 منشأة في بلدة حزما تعود لعائلة الخطيب، بدعوى أنها "تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس".

وفي آب/أغسطس الماضي، هدمت جرافات الاحتلال 16 محلا تجاريا في بلدة حزمة.

وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات وجدار الفصل العنصري.