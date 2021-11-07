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إصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 19:35

إصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
قوات الاحتلال في بيت أمر (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب طفل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة الخليل، محمد الجعبري، إن طواقم الهلال نقلت طفلاً (14 عامًا) مصاب برصاصة مطاط بالرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة.

وأوضح الجعبري في تصريح للأناضول، أن الطفل أصيب برصاص مطاط فوق العين في جبينه، وجرى نقله إلى مستشفى عالية الحكومي بالمدينة، ووصفت إصابته بالمستقرة.

وأفاد الناشط الإعلامي، محمد عوض، بأن الطفل أصيب أثناء تواجده مع أسرته في أرضهم الواقعة بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أُمّر.

وعادة ما يشن الجيش الإسرائيلي ومستوطنوه اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ووتساهل سلطات الاحتلال الإسرائيلية مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

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