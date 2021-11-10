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اعتقالات بالضفة وإخطار بهدم منزل أسير بالقدس

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 10:05

اعتقالات بالضفة وإخطار بهدم منزل أسير بالقدس
إمهال عائلة جابر لهدم منزلها حتى السبت (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما حاصر الاحتلال منزل عائلة جابر بوادي الجوز.

ويعود هذا البيت الظاهر بالصورة لأسير مقدسي من عائلة جابر محكوم بالسجن 32 شهرا وقد جهزته أمه له حتى يتزوج به بعد الإفراج عنه، لكن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل صباح اليوم وكسرته من الداخل وسلمت العائلة قرارا بالهدم الإجباري قبل يوم السبت المقبل

وصعدت سلطات الاحتلال بالقدس من عمليات الهدم، وكذلك الإخطارات بالهدم الذاتي، حيث اقتحمت صباح اليوم الأربعاء، وادي الجوز وحاصرت منزل عائلة جواد جابر وشرعت بهدم بحجة البناء دون ترخيص.

أجبرت بلدية الاحتلال، أمس الثلاثاء، عائلتين مقدسيتين، على هدم منازلهم بأيديهم، في بلدة بيت حنينا وجبل المكبر، في المدينة.

وقام الشاب علي عزيز عويسات، بهدم منزله بيده، بعد محاولته لمدة 5 سنوات بترخيصه.

وأصدرت المحكمة قرار الهدم قبل عام وأمهلت العائلة حتى شهر آب/أغسطس الماضي لهدم المنزل، وفرضت خلال المحكمة 32 ألف شيكل مخالفة هدم"، واقتحمت طواقم البلدية المنزل وطالبت بتنفيذ الهدم حتى منتصف شهر تشرين الأول الجاري.

ومن بيت حنينا، أوضحت الشابة مايا النشاشيبي أن عائلتها أجبرت على هدم بناية تعيش فيها منذ 5 سنوات.

وأضافت النشاشيبي أن البناية مؤلفة من طابقين، ويعيش فيها 10 أفراد، وأمهلت البلدية صاحب البناية على هدمها حتى الشهر الجاري.

ميدانيا بالضة الغربية، واصلت قوات الاحتلال شن مداهمات واقتحامات، ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية بيت عور التحتاة، وهما: أحمد محمد خميس، محمد سليمان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة واعتقلت كلا من: سلامة فتحي مطرية، وكمال سمير مطرية، وإبراهيم جميل مطرية، ورائد محمد مطرية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مهدي نبيل العسعس، بعد دهم منزله في حارة الفواغرة وسط المدينة، وتفتيشه.

وفي بلدة حوسان اعتقل الجنود في ساعة متأخرة الفتى محمد حمامرة، وفي ساعات الفجر داهموا منزل عائلته واعتقلوا والده الشيخ المحرر جمال حمامرة.

وفي محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا، واعتقلت الأسيرين المحررين غسان عمرو وأيوب العواودة، كما داهمت مخيم الفوار المجاور واعتقلت منه الأسير المحرر محمود أبو وردة.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد رفعت ربايعة، بعد دهم وتفتيش منزله.

وشهدت بلدة بدو قرب القدس اقتحام قوات الاحتلال تزامنا مع مواجهات عنيفة، انتهت باعتقال الشاب محمد عبد الخضور.

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