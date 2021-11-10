كتلة طلابية تحمل السلطة مسؤولية الفلتان بجامعة أبو ديس

أصدرت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس، اليوم الأربعاء، بيانا دانت من خلاله الاعتداءات بحق حرم جامعة القدس وطلابها وتهديد أمنهم والسلم الأهلي في البلدة والمنطقة.

وشهدت جامعة القدس أبو ديس، أمس الثلاثاء، حالة من الفلتان الأمني، أطلق خلالها مسلحون النار في محيط الجامعة.

وحملت الكتلة الإسلامية في بيانها، المسؤولية المباشرة عن تدهور الحالة الأمنية في الجامعة ومحيطها للأجهزة الأمنية التي تتقاعس عن القيام بدورها وواجبها، على حد تعبيرها.

وقالت الكتلة في البيان، إن دخول عناصر مسلحة إلى الحرم الجامعي وإطلاق النار، هو سابقة خطيرة تستدعي محاسبة الحرس المسؤول عن حماية الحرم الجامعي.

وأضافت في البيان إن "إخلاء الطلبة من المكتبة بالصورة التي تمت والدفع بهم نحو الشارع العام وتعريضهم للخطر الشديد، زاد المشهد خطورة وهدد حياتهم مما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق تقف على تفاصيل الحدث ومحاسبة المقصرين".

وطالبت الكتلة إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها، ونزع فتيل الأزمة وسحب الذرائع والانخراط الجاد في حل الأزمة، "فهي جزء من الحل، فجامعتنا صرح علمي وليست ساحة صراع وتصفية للحسابات".

وأكدت الكتلة الطلابية في البيان على أن أساس العملية التعليمية وديمومتها وازدهارها هو توفر البيئة الآمنة والمناسبة لها، مشيرة إلى أن "قرارنا مع الحركة الطلابية بتعليق الدوام نابع من حرصنا على سلامة الطلبة"، ومطالبة إدارة الجامعة بعدم العودة إلى الدوام الوجاهي قبل ضمان سلامة الطلبة والعاملين وممتلكاتهم.

كما ودعت العقلاء وأهل الحل والعقد في القدس وبلدة أبو ديس للمسارعة في حل الخلافات وتجنيب الطلبة نار الاقتتال والصراع، قائلة: "فهؤلاء الطلبة هم أمانة في أعناقكم، وهم ضيوف المدينة وأبنائها وما عهدناكم إلا كراما وأهلا للشهامة والمروءة".