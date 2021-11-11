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نابلس: مواجهات مع أمن السلطة الفلسطينية خلال هدم سوق البالة

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 09:22

نابلس: مواجهات مع أمن السلطة الفلسطينية خلال هدم سوق البالة
إزالة 218 بسطة من سوق البالة (محمود مطر)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات تابعة لبلدية نابلس بعد منتصف الليل، بسطات الباعة في المجمع الشرقي، والمعروف بسوق البالة.

وأفاد شهود عيان أن أعدادا كبيرة من أفراد القوة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية انتشرت في محيط سوق البالة، تحسبا لاندلاع مواجهات مع أصحاب البسطات والمحلات في السوق والذين حاولوا التصدي لعمل آليات البلدية ومنع الهدم.

واندلعت مواجهات بين العشرات من المحتجين وأصحاب البسطات مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي انتشرت في محيط السوق لتأمين إزالة البسطات.

وأطلقت الأجهزة الأمنية قنابل الصوت والغاز لإبعاد المحتجين وأصحاب البسطات، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وأمهلت بلدية نابلس 218 من أصحاب البسطات مدة 48 ساعة لإزالة البسطات، تمهيدا لتسليم الأرض المقام عليها السوق لمستأجرين.

وشب حريق ضخم في سوق البالة قبل عدة أسابيع أتى على معظم البضائع، ما دفع أصحاب البسطات لتوجيه اتهامات بأن الحريق مفتعل بهدف إخراجهم من المكان.

تجدر الإشارة إلى أن سوق البالة تعرض للحرق خمس مرات في السنوات الأخيرة، آخرها في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعاد بعض أصحاب البسطات للعمل في السوق بعد ترميم بسطاتهم.

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#نابلس
#سوق البالة
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