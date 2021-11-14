الصحة الفلسطينية: انخفاض عدد المصابين بكورونا بسبب الإقبال على التلقيح

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات المسجلّة بفيروس كورونا، وذلك بسبب تلقي اللقاحات بين معظم فئات المجتمع.

وأضافت الوزارة عبر المتحدث باسمها كمال الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أن تلقي العمال بأراضي الـ1948 للجرعة الثالثة من اللقاح، حال أيضا دون زيادة أعداد الإصابات بالفيروس.

ولفت إلى وجود انخفاض ملحوظ بأعداد المصابين الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفيات، إضافة إلى وجود 50 حالة تعالج في المستشفيات، بينها 9 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالسياح الوافدين إلى فلسطين، أفاد الشخرة بأن طواقم وزارتي السياحة والآثار تقوم بفحص السياح القادمين إلى فلسطين في الأماكن السياحية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت قد أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، أنه تم تسجيل 4 وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 90 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 258 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.