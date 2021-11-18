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إضراب شامل بالعيسوية والاحتلال ينكل بطلبة اللبن الشرقية

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 10:19

إضراب شامل بالعيسوية والاحتلال ينكل بطلبة اللبن الشرقية
أهالي طلبة اللبن الشرقية يتصدون لجنود الاحتلال (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، بلدة العيسوية عقب استشهاد الفتى عمر أبو عصب (16 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت لليوم الثالث على التوالي الاعتداء والتنكيل بطلبة مدرسة اللبن الشرقية قضاء نابلس.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، حيث شمل الإضراب كافة مناحي الحياة والمؤسسات التعليمية.

ومنذ مساء الأربعاء، تشهد بلدة العيسوية مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، ردا على استشهاد الفتى أبو عصب، برصاص مستوطن وقوات الاحتلال، في شارع الواد في القدس القديمة.

وأغلق الشبان شوارع بلدة العيسوية، ومحيط منزل الشهيد بالحجارة والأخشاب، تزامنا مع انتشار وتواجد لقوات الاحتلال على مداخل البلدة في محاولة لاقتحامها، وألقت القوات القنابل الغازية بكثافة باتجاه البلدة، والأعيرة المطاطية.

ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات من شوارع القدس، عقب استشهاد أبو عصب، وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس فراس الجبريني، أن القوات اعتقلت 4 فتية وحولتهم الى مراكز التحقيق وهم: يزن الكالوتي، مالك السلايمة، محمد اشتي، هاشم حسن.

في الضفة الغربية، ولليوم الثالث على التوالي، عرقلت قوات الاحتلال، والمستوطنون، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية، في مدارس اللبن الشرقية قضاء نابلس.

وتعمدت قوات الاحتلال عرقلة وصول طلبة مدرسة اللبن - الساوية الثانوية، ومدرسة بنات اللبن الثانوية الواقعتين على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة وذويهم الذين حضروا إلى المكان لتأمين وصول أبنائهم إلى المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وقال رئيس مجلس بلدي اللبن يعقوب عويس، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال مهاجمتهم للطلبة على أبواب المدارس.

وأضاف لـ"وفــا"، أن عددا من مواطني البلدة توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الشارع الرئيسي، احتجاجا على اقتحام المستوطنين للبلدة، وعرقلتهم للمسيرة التعليمية، وتدور في هذه الأثناء مواجهات بينهم وبين الاحتلال ومستوطنيه.

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