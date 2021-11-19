  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 22:50

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية
صورة لمسلّحين في مخيم جنين هذا العام (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اندلعت مواجهات في مخيّم جنين، مساء الجمعة، بين مسلّحين والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وذكر ناشطون أنّ المواجهات اندلعت بعد دخول قوات الأمن لتنفيذ حملة الاعتقالات في المخيّم.

ولم يصدر بيان إلى الآن من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن غير الواضح إن كان المسلّحون ينتمون إلى فصيل محدّد.

وبيّنت مشاهد مصوّرة في مواقع التواصل الاجتماعي تبادلا كثيفًا لإطلاق النار، دون معرفة إن أدّى ذلك إلى إصابات.

والأحد الماضي، أجرت قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية حركة تنقّلات لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين.

وأشارت وسائل إعلام في الضفة الغربية إلى أنّ القرار "صدر عن رؤساء الأجهزة الأمنية، بأمر من الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس".

ونقل موقع "ألترا فلسطين" عن مصادر لم يسمّها، القول، إنّ "القرار الرئاسي الصادر مساء الأحد، بإجراء تنقلّات عقابية لقادة الأجهزة الأمنية في مدينة جنين، سببه خروج مسيرة مسلّحة لكتائب القسام في تشييع القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، الجمعة الماضية".

وشملت التنقلات بحسب المصادر "مدير جهاز المخابرات العامة في جنين، العميد محمد عبد ربه، وقائد منطقة جنين في جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين، العقيد طالب صلاحات، وكذلك مدير الأمن الوقائي في جنين، العميد مجاهد علاونة".

كما ذكرت تقارير صحافية أنّ "التغيير جاء بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل مع ظاهرة المسلحين" في جنين.

من جانبه، قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، طلال دويكات، إن "التنقلات التي أجرتها المؤسسة اليوم في محافظة جنين، جاءت في سياقها الطبيعي، وبالتشاور والتنسيق بين قادة الأجهزة الأمنية في إطار عملية تغيير"، مضيفا أن "الهدف منها تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء الأحد.

وذكر دويكات أنه "جرى نقل المسؤولين إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى"، مشيدا "بالدور الأمني الكبير الذي لعبه مسؤولو الأمن في محافظة جنين خلال السنوات السابقة".

بودكاست عرب 48

#مخيم جنين
#جنين
#الأمن الفلسطيني

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شاب في حادث طرق برام الله
مصرع شاب في حادث طرق برام الله

2021-11-19

كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة
كورونا في الضفة وغزة: 3 وفيات و230 إصابة جديدة

2021-11-19

إصابات جرّاء قمع جيش الاحتلال مسيرات في الضفة
إصابات جرّاء قمع جيش الاحتلال مسيرات في الضفة

2021-11-19

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

2021-11-18
حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

2021-11-18
سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

2021-11-18
تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-18
عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

2021-11-18