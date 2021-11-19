مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، إطارات عدد من مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال الناشط بالشيخ جراح، صالح ذياب لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الحي الغربي من الشيخ جراح، وأعطبوا إطارات 13 مركبة، بأدوات حادة.

وفي سياق ذي صلة، دعا مشاركون في وقفة إسناد، اليوم الجمعة، إلى التواجد الدائم أمام بناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الطور بالقدس.

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة أمام البناية، تنديدا بقرارات الإخلاء والهدم الصادر عن بلدية الاحتلال في القدس.

وقال عضو لجنة البناية وأحد أصحاب الشقق، فايز خلفاوي لـ"وفا": "نطالب جميع أبناء شعبنا والمتضامنين بضرورة التجمع والاحتشاد أمام المبنى، لإيصال صوت أصحاب الشقق للعالم، ووقف الإجراءات العنصرية لبلدية الاحتلال بحق المقدسيين وشعبنا، وأنه لا مكان لنا نعيش فيه غير هذا المكان ولن نتركه".

وعلى مدار 10 أعوام مضت، قدمت العائلات المقدسية المستهدفة كل الإجراءات القانونية لبلدية الاحتلال في القدس بهدف الحصول على تراخيص وقف قرارتها العنصرية بحقهم، غير أنها كانت ترفض ذلك في كل مرة.