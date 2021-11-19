  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 13:28

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات بالشيخ جرّاح ووقفة احتجاجية في الطور
إحدى المربات بعد إعطاب إطاراتها
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، إطارات عدد من مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال الناشط بالشيخ جراح، صالح ذياب لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الحي الغربي من الشيخ جراح، وأعطبوا إطارات 13 مركبة، بأدوات حادة.

وفي سياق ذي صلة، دعا مشاركون في وقفة إسناد، اليوم الجمعة، إلى التواجد الدائم أمام بناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الطور بالقدس.

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة أمام البناية، تنديدا بقرارات الإخلاء والهدم الصادر عن بلدية الاحتلال في القدس.

وقال عضو لجنة البناية وأحد أصحاب الشقق، فايز خلفاوي لـ"وفا": "نطالب جميع أبناء شعبنا والمتضامنين بضرورة التجمع والاحتشاد أمام المبنى، لإيصال صوت أصحاب الشقق للعالم، ووقف الإجراءات العنصرية لبلدية الاحتلال بحق المقدسيين وشعبنا، وأنه لا مكان لنا نعيش فيه غير هذا المكان ولن نتركه".

وعلى مدار 10 أعوام مضت، قدمت العائلات المقدسية المستهدفة كل الإجراءات القانونية لبلدية الاحتلال في القدس بهدف الحصول على تراخيص وقف قرارتها العنصرية بحقهم، غير أنها كانت ترفض ذلك في كل مرة.

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#حي الشيخ جراح
#إعطاب إطارات مركبات
#الطور

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسير الأعرج يعلّق إضرابه عن الطعام.. و4 أسرى مستمرّون
الأسير الأعرج يعلّق إضرابه عن الطعام.. و4 أسرى مستمرّون

2021-11-18

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و221 إصابة جديدة بكورونا

2021-11-18

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد
استشهاد الأسير سامي العمور من غزة بسجون الاحتلال... والحركة الأسيرة تعلن الحداد

2021-11-18

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء خريفية تسبق المنخفض الجوي

2021-11-18
تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

تركيا تفرج عن الزوجين الإسرائيليين

2021-11-18
عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران

2021-11-18
مقتل شاب من يافا بانفجار دراجة نارية

مقتل شاب من يافا بانفجار دراجة نارية

2021-11-18
بينيت يهاتف إردوغان: إشادة بالاتصالات

بينيت يهاتف إردوغان: إشادة بالاتصالات "على كافة المستويات"

2021-11-18