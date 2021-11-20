الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى أمجد أسامة أبو سلطان

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، جثمان الشهيد الفتى أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، على حاجز الجبعة جنوب غربي بيت لحم.

وتم نقل جثمان الشهيد بسيارة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، إن الاحتلال يحتجز جثامين 9 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال أقدمهم أنيس دولة وآخرهم سامي العمور من قطاع غزة، إضافة إلى احتجاز 240 شهيدا في مقابر الأرقام.

وأوضح أبو عطوان أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب أجساد الفلسطينيين حتى بعد موتهم باحتجاز جثامينهم في مقابر الأرقام، بهدف الاستمرار في تعذيب أهالي الشهداء وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل أسرهم.

واستشهد أبو سلطان برصاص الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمنطقة بير عونه في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.

وزعمت قوات الاحتلال حينها أن أبو سلطان بالإضافة إلى آخر تم اعتقاله، كانا يحاولان إلقاء عبوّة ناسفة.