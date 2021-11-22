المستوطنون يعربدون على طرقات الضفة ويصعدون اعتداءاتهم

شهدت الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، عربدة لمجموعات من المستوطنين التي قامت بقطع الطرقات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة وتعريض حياتهم للخطر.

وصعد المستوطنون من الاعتداءات على الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح عند باب السلسلة في القدس القديمة، حيث استشهد فادي أبو شخيدم الذي قتل مستوطن وأصاب أربعة من عناصر شرطة الاحتلال.

وشنت مجموعات من المستوطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم، سلسلة من الهجمات والاعتداءات التي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم في قرى وشوارع عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وتحطيم عشرات المركبات.

ففي القدس المحتلة، تجمهر المستوطنون في مكان العملية المسلحة التي نفذها فادي أبو شخيدم، ورفعوا العلم الإسرائيلي على باب الهيئة الإسلامية العليا، وسط دعوات لقتل العرب.

واندلعت مواجهات بين مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومقدسيين في البلدة القديمة ومخيم شعفاط وبلدة سلوان.

وفي مدن الضفة، تركزت هجمات المستوطنين الذين كانوا قد دعوا، في وقت سابق، الى مسيرات بالقرب من مفارق الطرق المؤدية الى المستوطنات، في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم.

ففي نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين التي تمركزت قرب حاجز زعترة، مركبات المواطنين ورشقتها بالحجارة.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

وكان مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" هاجموا، في وقت سابق، مركبات المواطنين قرب بلدة بورين بالحجارة، الأمر الذي أدى الى تضرر بعضها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من مستوطني "يتسهار" هاجموا فجر اليوم الإثنين، منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بلدة عوريف بالحجارة، ما الحق أضرارا بإحدى المركبات، وتحطيم زجاجها.

وأوضح دغلس أن المنازل التي تم استهدافها وجرى تحطيم نوافذها تعود لكل من: أحمد عبد الكريم شحادة، وسمير سوالمة، وجمال عبد الله شحادة، ورائد محمود رباح.

وأشار إلى أن عشرات المركبات تضررت، أمس الأحد، جراء اعتداءات المستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وطريق جنين نابلس، وطريق قلقيلية نابلس، والطرق الرابطة بين البلدات والقرى، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

وفي بيت لحم، تجمع عشرات المستوطنين، في المنطقة الواقعة بين بلدة نحالين وقرية الجبعة، قرب التجمع الاستيطاني "غوش عصيون".

وفي مدينة الخليل، هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح من مستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافي رقم 60 قرب منطقتي البقعة والبويرة ودوار بيت عنون، وحطموا زجاج عدد منها، والحقوا أضرارا جسيمة بها.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين من سائقي المركبات وركابها، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين.