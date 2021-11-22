طولكرم: الجيش الإسرائيلي يهدد بإغلاق بوابة الزاوية

هدّد الجّيش الإسرائيليّ بإغلاق بوّابة الزّاوية (ماغين دان)، التي يستخدمها مزارعو محافظة طولكرم للوصول إلى أراضيهم في منطقة التماس، وتحويلها إلى بوّابةٍ تفتح موسميًّا.

وجرى الكشف عن هذا التهديد خلال إجراءٍ قضائيٍّ، مؤخّرًا، في المحكمة العليا، في إطار التماسٍ قدّمته جمعيّة "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد. وكان الالتماس قد تمّ تقديمه باسم مجموعةٍ من المزارعين الفلسطينيّين من قريتي مسحة والزّاوية، يفلحون أراضيهم الواقعة في منطقة التّماسّ، احتجاجًا على ما وصفوه بانعدام انتظام فتح البوّابة من قبل الجّيش.

وأعلنت النّيابة العامّة في إطار الإجراء القضائيّ عن نيّة الجّيش تغيير سياسة فتح البوّابة، بحيث يتمّ فتحها لمدة أسابيعٍ معدودةٍ في السّنة بدلا من فتحها طيلة سبعة أيامٍ في الأسبوع طيلة السّنة. وبحسب إعلان النّيابة، فمن المرتقب أن يتمّ إبلاغ الارتباط الفلسطينيّ بنيّة الجّيش تغيير سياسة فتح البوّابة خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

وكان مركز "هموكيد" قد قدم التماسًا في العام 2019 للمطالبة بتسوية ساعات فتح البوّابة لغرض إتاحة المجال أمام المزارعين الفلسطينيّين فلاحة أراضيهم، وذلك بعد أن تكشّف انعدام انتظام في ساعات فتح البوّابة في تلك الفترة. والتزم الجّيش في أعقاب الالتماس بفتح البوّابة ثلاث مراتٍ في اليوم الواحد على مرّ سبعة أيامٍ في الأسبوع، طيلة أيام السّنة.

ورفض قضاة المحكمة العليا من جهتهم ادّعاء الدّولة بانعدام وجود حاجةٍ زراعيّةٍ لفلاحة الأرض في تلك المنطقة، وحدّدوا أنه طالما لا يوجد قرارٌ رسميٌّ حول هذا الأمر، فإن على الجّيش الإسرائيليّ الوفاء بالتزاماته السابقة، بناءً على الوعد الذي قطعه في الماضي ردًّا على التماس مركز "هموكيد"، من خلال الإبقاء على البوّابة مفتوحةً طيلة أيام الأسبوع. وأكّد الحكم القضائيّ على حاجة أصحاب التّصاريح للوصول إلى أراضيهم حتّى في الوقت الذي يتمّ فيه النّظر في مسألة إغلاق البوّابة، إلى جانب الحاجة إلى توفير استجابةٍ فوريّةٍ لتوجهاتهم.

وعلقت المديرة العامّة لمركز "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، جسيكا مونتيل، على الموضوع بالقول إن "الجّيش هو الذي لا يسمح للمزارعين بفلاحة أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل، وهو الذي يدّعي بأنّ عدم فلاحة هذه الأراضي الآن يعدّ علامةً على انعدام الحاجة لفتح البوّابة. يعدّ هذا التّصريح خطوةً أخرى في 'السّلب الزاحف' الذي نراه في جميع أرجاء منطقة التّماسّ. وإذا لزم الأمر، فسنقدم التماسًا ثالثًا إلى المحكمة العليا لضمان وصول مزارعي الزّاوية ومسحة إلى أراضيهم".