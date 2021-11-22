وفاتان و250 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حالتي وفاة، و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و249 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وأخرى في جنين.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: "طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنين 19، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 105".

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طوباس 1، الخليل 7، بيت لحم 3، جنين 5، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طولكرم 3، نابلس 3، قلقيلية 2، قطاع غزة 210".

ولفتت الوزارة إلى وجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مصابا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أما بشأن الحالة الوبائية في غزة، ذكرت الوزارة أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 186462 إصابة، والحالات النشطة 1494 حالة، وإجمالي المتعافين 183335 حالة، والوفيات 1633 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الصحة بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 496230 شخصا.