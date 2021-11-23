هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس، وذلك للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من شرطة الاحتلال يرافقها جرافات كبيرة اقتحمت واد الحمص القريب من منتجع مراد السياحي في بيت لحم وأغلقت المنطقة، وقامت بهدم منزل يعود للمواطن أيمن الحيح.

الاحتلال يهدم منزلا بواد الحمص ويقتحم منزل محافظ القدس @arab48website https://t.co/zhsNdbx7n7 pic.twitter.com/2YhbGkfuEO — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2021

وهدمت سلطات الاحتلال في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابع لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

وأفاد شهود عيان بأن وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء، منزل محافظ القدس عدنان غيث، وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل.

وخلال الاقتحام، أمس الإثنين، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان وهم وليد عادل غيث، والشقيقين ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهم بوحشية.

إلى ذلك، رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر2021، وتركزت الانتهاكات حول الاعتداءات والاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء وقرارات الإبعاد والحبس المنزلي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

وفي ملف هدم منازل المقدسيين أجبرت بلدية الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم 8 منازل قسرا، ونفذت آلياتها 34 عملية هدم أخرى لتكون حصيلة عمليات الهدم خلال تشرين الأول 2021 44 عملية.

كما نفذت جرافات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في أراضي المقبرة اليوسفية، وقامت بإدخال الشبكات الحديدية استعدادًا لفرشها وصب الباطون على أرضية المقبرة لتحويلها إلى حديقة توراتية ومنع الدفن فيها.

وعلى صعيد إخطارات الهدم سلمت سلطات الاحتلال 18 عائلة مقدسية إخطارات هدم لمنازلهم، من بينهم إخطار هدم 11 عائلة مقدسية في حي البستان في بلدة سلوان، وإخطار لعائلة نصار من حي وادي قدوم في بلدة سلوان حتى نهاية العام الحالي لهدم منازلهم التي تأوي 70 فردا غالبتيهم من الأطفال، بزعم نيتها إقامة مدرسة على تلك المساحة التي بنيت عليها المنازل.

بالإضافة إلى إخطارات هدم منازل لعائلات مقدسية في بلدة جبل المكبر وبلدة بيت سوريك وتجمع أبو النوار البدوي شرق القدس.