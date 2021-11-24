غزة:3 وفيات و106 إصابة جديدة بكورونا

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 106 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 688 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأربعاء.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 1638 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأظهر تقرير الصحة تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 183570 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 186686 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1478 حالة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 50، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 500469 شخصا.

بلغت نسبة مكتملي التطعيم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية 58.6% من مجمل الفئة المستهدفة، فيما بلغت في قطاع غزة 30.5% .