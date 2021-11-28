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اعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات للمستوطنين في اللبن الشرقية

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 10:09

اعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات للمستوطنين في اللبن الشرقية
الاحتلال يقمع الأهالي والطلبة باللبن الشرقية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما سجلت صباح اليوم، إصابات بتصدي أهالي اللبن الشرقية للمستوطنين ومحاولات منع الطلبة الوصول لمدارسهم.

وأصيب عشرات المواطنين بينهم طلبة صباح اليوم الأحد، خلال تصدي أهالي القرية، لاقتحام المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل القرية، ومنع الطلبة الوصول إلى مدارسهم، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي والطلبة، ما أوقع عددا من الإصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وعلى الرغم من اعتداءات المستوطنين، إلا أن الأهالي تمكنوا من إيصال الطلبة إلى مدارسهم، عبر سلوك طرق ترابية.

وأفاد رئيس مجلس قروي قرية اللبن الشرقية، سامر عويس، بأن مستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز المواطنين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأضاف عويس، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين وحماية أبنائهم الطلبة، كما اعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن عبد المالك النوباني، وعلى ثلاثة صحافيين، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، فيما اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

ويتعرض طلبة مدارس اللبن الشرقية لمضايقات مستمرة من قبل جنود الاحتلال، الذين يتواجدون في المنطقة بشكل شبه دائم.

إلى ذلك، يواصل الاحتلال وقواته الخاصة كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة "مخابرات الاحتلال" للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مروان أديب البرغوثي، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة كوبر.

كما واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، وهي: بلدة سردا، وأبو قش، وأبو شخيدم، إضافة إلى مخيم الجلزون، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى جمال رامي المغربي، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في مخيم العروب.

إلى ذلك، دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطا ناقلا للمياه يمتد من قرية عاطوف إلى سهل البقيعة، جنوب طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال شرعت بتدمير خط ناقل للمياه بطول 4 كم، كان مخصصا لخدمة آلاف الدونمات الزراعية في سهل البقعية.

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#الضفة الغربية
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