اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات بمواجهات ببيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بمواجهات مع جنود الاحتلال في مدينة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين خلال اقتحام عدة بلدات بالضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد مراد دغلس، ومنجد صلاح من قرية برقة، والأسير المحرر مناضل عزام عازم من بلدة سبسطية.

بينما من محافظة بيت لحم، اعتقلت المواطن عزام حسين ردايدة ، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة العبيدية.

كما اعتقلت الأسير المحرر علي إسماعيل البطاط، خلال اقتحامها منطقة شارع الصف وسط بيت لحم.

كذلك اعتقلت 3 مواطنين من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وهم: سليمان عريبة من أبو ديس، محمد طاهر سلامة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام سلامة سليم (29 عاما) من بلدة عزون، كما اعتقلت الشاب محمود شتيوي، بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية كفر قدوم، وفتشته.

ووثق تقرير حقوقي 465 اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتقلت خلالها 455 فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز 310 حواجز مؤقتة وثابتة.

إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شاب، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة شارع الصف في بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل منطقة شارع الصف، وداهمت منزل المواطن إسماعيل البطاط، في محاولة لاعتقال نجله الأسير المحرر علي، فيما أنها اعتقلته على مقربة من المنزل.

واندلعت مواجهات في المنطقة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.