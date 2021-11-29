مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشأة تجارية في عناتا

قام عشرات المستوطنين بتأدية صلوات صامتة وشعائر تلمودية في الجهة الجنوبية لساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة، وذلك خلال الاقتحامات الجماعية للمستوطنين لساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي وفرت الحماية للجرافات التي هدمت من منشأة تجارية في بلدة عناتا.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن الجماعات الاستيطانية كثفت من اقتحامها لساحات الحرم مع بدء ما يسمى عيد "الأنوار- حانوكاه" الذي يستمر على مدار أسبوع.

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في ساحت الحرم وتقلوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

كما أدوا طقوسا تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من ساحات الحرم، وصلوات صامتة قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتجري اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يوميا على شكل مجموعات متتالية، تقوم بجولات استفزازية، وتؤدي طقوسا تلمودية علنية.

وحذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من أن الأقصى، ما زالت تحدق به مخاطر متعددة، ومنها سماح محكمة الاحتلال للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية صامتة في رحاب المسجد.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسات بهدف تغيير الواقع في القدس، والتي كان آخرها توصية قدمها الكنيست لإدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية.

كما تمارس التضييق على المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، لإبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وفي غضون ذلك، هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، منشأة تجارية في بلدة عناتا شمالي شرق القدس المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس محلي عناتا طه نعمان، بأن قوات الاحتلال برفقة الآليات الثقيلة اقتحمت بلدة عناتا صباح اليوم، وشرعت بهدم منشآت تجارية.

وأضاف أن آليات الاحتلال هدمت مستودعات تجارية تعود للمقدسي عبد المجيد زياد، مساحتها تصل لنحو دونم، كما جرفت أشجار زيتون في عناتا.

وأشار إلى أن المستودعات تحوي مواد بناء بعشرات آلاف الشواقل.