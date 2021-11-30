تعليق إضراب "الأونروا" بعد الاستجابة لمطالب العاملين

قررت رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعليق الإضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل، وذلك عقب الإضراب الإنذاري، أمس الإثنين، وبعد تلبية الوكالة الأممية لمطالب العاملين.

وعم إضراب شامل مرافق الأونروا، أمس الإثنين، احتجاجا على عدم تلبية الوكالة مطالب العاملين حيث أغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق التابعة لها في مناطق عملياتها الخمس، قطاع غزة والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسورية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المؤتمر إن إضراب العاملين البالغ عددهم نحو 28 ألف موظف المقرر الخميس المقبل، في مناطق عمليات أونروا الخمس علق، بعد التوصل إلى عدة اتفاقيات خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة، مساء الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان.

وتعهد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، بصرف العلاوة السنوية وبأثر رجعي، وبضمانة من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وأقر بأنه لا يفكر في وضع الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب، وفي حال تم التفكير فيها سيتم العودة لرؤساء الاتحادات والدول المضيفة.

وأوعز لازاريني لمدراء الأقاليم بفتح باب الحوار مع رؤساء الاتحادات على تطبيق نتائج مؤتمر بيروت والمتعلقة بنسبة العاملين بالمياومة ومخرجات المؤتمر الأخرى وبرعاية من الدول المضيفة، بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحادات والوكالة والدول المضيفة بهذا الشأن.

واعتبر بيان رئاسة المؤتمر أن ما تحقق هو "إنجاز كبير تجلى في وحدة الصف بين أعضاء المؤتمر وتنفيذ إجراءات تصعيدية موحدة، منها إضراب ليوم واحد في خمسة أقاليم، ربما كان الأول من نوعه في تاريخ أونروا”.

وتابع البيان أن "نزاع العمل سيبقى مستمرا"، داعيا الموظفين في كل إقليم واتحاد للإبقاء على أهبة الاستعداد فيما لو "تجرأت الوكالة يوما على النيل من حقوقه أو الإعراض عن تحقيق مطالبهم العادلة".

من جهته، أكد المستشار الإعلامي في أونروا عدنان أبو حسنة، استجابة المفوض العام للوكالة لازاريني، لمطالب الاتحاد ضمن اتفاق تم مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

وقال أبو حسنة إن المفوض استجاب لأبرز مطالب المؤتمر العام، والمتمثلة بإلغاء الإجازة الاستثنائية والموافقة على بند التوظيف ومواصلة دفع العلاوة الشهرية، وإعادة تفعيل بند العلاوة الشهرية للموظفين بعد أن تم تجميده في مارس الماضي، لافتا إلى أنه أعطى أوامره لتنفيذ الاتفاق وبشكل فوري.