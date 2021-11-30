4 وفيات و360 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و120 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 103، طوباس 8، بيت لحم 39، جنين 22، طولكرم 9، رام الله والبيرة 30، نابلس 24، سلفيت 2، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 121.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت في "الخليل 38، طوباس 3، بيت لحم 22، جنين 11، طولكرم 8، رام الله والبيرة 5، نابلس 7، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 49 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا بالمستشفيات في الضفة 78 مريضا، بينهم 9 مرضى يعالجون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.