  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم جدرانا استنادية بالولجة

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 08:38

اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم جدرانا استنادية بالولجة
تصاعد وتيرة الهدم بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما هدمت جرافات الاحتلال جدرانا استنادية بقرية الولجة قضاء بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال سبعة مواطنين من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير، جرى اعتقال فتحي جرار من صانور قضاء جنين، وكارم حنون من نابلس، والأسرى السابقين يزن ومحمد محسن من أبو ديس، وعبد الرحمن الدويك من الخليل، كما شملت الاعتقالات زين الكركي ويوسف الكركي من مخيم شعفاط.

وفي غضون ذلك، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، جدارا استناديا في قرية الولجة قضاء بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو ما يسمى بلدية القدس وجرافة اقتحموا منطقة عين جويزة، وهدموا جدارا استناديا يعود للمواطن احمد إبراهيم الاعرج، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن منطقة عير جويزة في الولجة تتعرض لهجمة استيطانية موسعة من قبل الاحتلال منذ سنوات، تخللها هدم عشرات المنازل وإخطار بالهدم ووقف البناء، وتجريف أراضي وتدمير بنية تحتية.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#بيت لحم
#الولجة
#هدم
#اعتقال

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"تحقيقات" إسرائيل بجرائم مسيرات العودة: طمس حقائق وإسكات انتقادات دوليّة
"تحقيقات" إسرائيل بجرائم مسيرات العودة: طمس حقائق وإسكات انتقادات دوليّة

2021-12-02

غزة: 3 وفيات و99 إصابة بكورونا وتطعيمات لمواجهة "أوميكرون"
غزة: 3 وفيات و99 إصابة بكورونا وتطعيمات لمواجهة "أوميكرون"

2021-12-02

إحراق سيارة مستوطنين اقتحموا رام الله 
إحراق سيارة مستوطنين اقتحموا رام الله 

2021-12-01

الأكثر قراءة

شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

2021-12-01
دراسة: تل أبيب أغلى مدينة في العالم عام 2021

دراسة: تل أبيب أغلى مدينة في العالم عام 2021

2021-12-01
مصادقة نهائية على القيود: فحصا كورونا قبل الخروج من الحجر

مصادقة نهائية على القيود: فحصا كورونا قبل الخروج من الحجر

2021-12-01
مراقبة تحركات مرضى كورونا: إدمان إسرائيلي على سمّ الشاباك

مراقبة تحركات مرضى كورونا: إدمان إسرائيلي على سمّ الشاباك

2021-12-01
مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

2021-12-01