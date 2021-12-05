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استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 17:22

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري
الفسفوس فور وصوله للضفة (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل الأسير كايد الفسفوس، اليوم الأحد، إلى بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل مسقط رأسه، حيث كان في استقباله المئات من الفلسطينيين، وذلك عقب إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سراحه في وقت سابق اليوم، بعد اعتقال استمرّ عاما ونصف.

وأقيم حفل استقبال حاشد للأسير المحرر الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 131 يوما، شارك فيه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم، ممثلا عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقيادات من كافة الفصائل.

الأسير الفسفوس بعيد وصوله للضفة (الأناضول)

ورفع المستقبلون الفسفوس على كرسيّ متحرك، وسط فرحة وزغاريد، وهتفوا باسمه مشيدين بـ"صموده".

وقال الفسفوس في كلمة خلال الحفل: "مررنا في مراحل قاسية خلال الإضراب، وصل الأمر إلى الاعتداء والتهجم علينا جسديا من قبل قوات الاحتلال".

وأضاف: "الاحتلال مارس كافة أنواع التنكيل بهدف كسر إرادتنا لكنه فشل".

بدوره، أشاد صيدم، بصمود الفسفوس، وقال في كلمة له "اليوم نحتفي بانتصار الفسفوس وغدا سنأتي إلى بلدة دورا للاحتفال بانتصار هشام أبو هواش المضرب منذ 111 يوما رفضا للاعتقال الإداري". وأضاف: "هؤلاء هم أسرانا يصمدون في مواجهة الاحتلال وينتصرون".

(الأناضول)

وفي وقت سابق اليوم، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الفسفوس على حاجز الظاهرية جنوبي مدينة الخليل. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عنه القول، فور وصوله الضفة الغربية المحتلة، إنه استطاع كسر جبروت الاحتلال الإسرائيلي، وانتزع حريته.

وأضاف: "دخلت السجن بعزيمة وخرجت بذات العزيمة، لم يستطع الاحتلال كسري، وقد كسرت جبروته بأمعائي الخاوية وحققت انتصارا عليه".

(الأناضول)

وتابع: "استخدم الاحتلال كل الوسائل لكسر إرادتي، لكنه فشل".

والفسفوس (32 عاما) اعتقل في تموز/ يوليو 2020، من بلدة دُورا جنوبي مدينة الخليل، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، قبل أن يوافق على تعليق إضرابه مقابل الإفراج عنه.

واعتقل الفسفوس، عدة مرات وأمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري عام 2019.

بودكاست عرب 48

#الأسير كايد الفسفوس
#دورا
#الخليل
#الاحتلال الإسرائيلي
#الأسرى الفلسطينيون
#إضراب عن الطعام

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

استقبال حاشد للأسير الفسفوس في الخليل: لم يستطع الاحتلال كسري

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