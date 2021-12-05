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الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 14:09

الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس
الأسير كايد الفسفوس لحظة خروجه من المستشفى
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الأسير كايد الفسفوس البالغ من العمر 32 عاما، بعد اعتقال استمر عاما ونصف.

وأضرب الأسير كايد الفسفوس عن الطعام لمدة 131 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وفي يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، علّق الأسير الفسفوس إضرابه عن الطعام، وذلك بعد تحديد سقف زمني للإفراج عنه بعد 23 يوما.

نُقِل الأسير من حاجز وادي الخليل العسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بمركبة إسعاف فلسطينية لمركز شهداء دورا، وكان في استقباله ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية.

وكان قد أفرج عن الفسفوس من مستشفى برزيلاي في عسقلان.

ومن المقرر نقل الأسير المحرر الفسفوس إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام لله، لمتابعة وضعه الصحي، واجراء الفحوصات اللازمة.

وكان قد قال مكتب إعلام الأسرى في بيان حينما علّق الفسفوس إضرابه بأنّ "الأسير كايد الفسفوس يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 131 يوما".

وكان قد أضاف البيان أن الفسفوس "سينتزع حريته بعد 23 يوما، في حين يبقى اعتقاله الإداري مجمدا لحين الإفراج عنه، وفق عائلته".

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#الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس
#الأسرى الفلسطينيون

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