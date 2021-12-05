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عباس: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 23:15

عباس: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، إن القيادة الفلسطينية قررت مراجعة العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية والاتفاقات بين الجانبين.

جاء ذلك في رسالة أرسلها عباس، لرئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، عبر سفير الهند في فلسطين، موكول آريا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ("وفا").

وأفادت الرسالة بـ"قرار القيادة الفلسطينية القيام بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين".

ولم توضح الرسالة طبيعة وشكل هذه المراجعة، غير أن اتفاق أوسلو 1993 يعد هو الأبرز بين منظمة التحرير وإسرائيل، إضافة للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته، وأخرى تبعته أو بنيت عليه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.‎

ووفق الوكالة، يأتي تسليم الرسالة، في إطار" تحرك تقوم به القيادة الفلسطينية، لتنبيه رؤساء وقادة العالم بالمخاطر التي تتهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل بسياساتها العدوانية".

وأرسل عباس رسالة مشابهة إلى رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بحسب المصدر ذاته.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني وقف كافة أشكال التنسيق (المدني والأمني) مع إسرائيل، في 19 أيار/ مايو 2020، ردا على اعتزامها البدء بضم أراض واسعة من الضفة الغربية المحتلة والأغوار (شرق)، غير أن السلطة الفلسطينية أعلنت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر من ذات العام عودة التنسيق.

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#الرئيس الفلسطيني
#محمود عباس
#القيادة الفلسطينية

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