اشتيّة: خصومات إسرائيل من المقاصّة تصعّب اقتصادنا... صرف 75% من رواتب الموظّفين

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن استمرار خصم سلطات الاحتلال لجزء من أموال الضرائب "المقاصة" يضع حكومته في وضع مالي صعب.

وأضاف اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله: "تستمر إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة لنا... بلغت الخصومات لهذا الشهر 214 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)".

ومن إجمالي الخصم، "مبلغ 100 مليون شيكل (31.5 مليون دولار)، مقابل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى"، بحسب اشتية.

وأضاف اشتية: "هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل، يضعنا في وضع مالي صعب، وسنستمر بالعمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة".

%75 من رواتب الموظّفين

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن رواتب الموظفين العموميين والمخصصات عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ستصرف غدا الثلاثاء، بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيكلا.

وأوضحت الوزارة أنه "نتيجة لاستمرار اسرائيل بالاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقابا على ما تقدمه السلطة الوطنية من مخصصات الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى، وبناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، فسيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للجميع ستصرف غدا الثلاثاء بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيكلا".

وذكرت أن "الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة النقدية".

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلي رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين. ويبلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا، وتشكل قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة.