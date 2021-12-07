اشتية يدعو للتحقيق في دفن النفايات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي الزراعية الفلسطينية

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، للتحقيق في قيام إسرائيل بدفن نفايات نووية وكيمياوية وصلبة في أراض فلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة له، في مؤتمر برام الله حول التغير المناخي بحضور عدد من السفراء الأجانب.

وأشار اشتية إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان في مناطق جنوب الخليل في الضفة الغربية، لافتا إلى خطورة النفايات الإسرائيلية وارتباطها في ذلك.

وبيّن أن "الأمر يشكل خطرا على البيئة الفلسطينية وصحة السكان".

وأضاف اشتية أنه "يجب النظر إلى التغير المناخي كجائحة تواجه العالم مثلما كورونا، وإنشاء نظام تنبيه مبكر للنظر أين يتوجه العالم في هذا الخصوص".

ولفت إلى أنه "منذ عام 1967، اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة، منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين، في إطار حربها على البيئة، كجزء من مشروعها الاستعماري".

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، أراض محتلة، وجميع الأنشطة الاستيطانية فيها "غير قانونية".