كورونا في الضفة وغزة: حالة وفاة و337 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة حالة وفاة و337 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 247 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن "حالة الوفاة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في الضفة".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 74، بيت لحم 46، رام الله والبيرة 52، طوباس 8، جنين 15، نابلس 16، سلفيت 2، ضواحي القدس 3، طولكرم 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 114، لافتة إلى أنه تم إجراء 4820 فحصا".

وأوضحت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 46، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 10، طوباس 6، جنين 23، نابلس 3، طولكرم 6، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 117".

وذكرت الكيلة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 92 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين بلغت 2,952,356 جرعة، من بينها 2,136,943 في الضفة، و815,413 في غزة.