إخطار عائلة سالم بإخلاء منزلها في الشيخ جراح

أخطر مستوطنون عائلة سالم القاطنة في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس المحتلة بإخلاء منزلها لصالح الجمعيات الاستيطانية، علما أن العائلة تقطن المنزل قبل قيام إسرائيل.

وأفادت لجنة حي الشيخ جراح، بأن قرار الإخلاء سلمه للعائلة المستوطن آريه كنج، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، والمستوطن يونتان يوسف حفيد الحاخام عوفاديا يوسف.

وحول تفاصيل ما جرى، تقول العائلة إن "القصة بدأت منذ سنوات طويلة وليس من اليوم.. في عام 1988 كان هناك قرار إخلاء، ولكننا تمكنا من تجميده في ذات العام".

وفي عام 2015، تجدد قرار إخلاء المنزل مرةً أخرى، وكان يقضي بإخلاء المنزل في تاريخ 21 كانون الأول/ أكتوبر 2021.

وقالت المواطنة فاطمة سالم البالغة من العمر 69 سنة إنها ولدت في هذا المنزل عام 1952 أي قبل احتلال القدس، وعاشت طفولتها فيه مع أخواتها الأربعة ورفضت الزواج خارج المنزل وبقيت مع أمها وأبيها حتى تزوجت وأنجبت أبنائها وبناتها.

وأضافت "عشت كل حياتي هنا تزوجت وعشت وربيت أولادي ولم أخرج منه، صعب كثير أن نترك المنزل سأبقى فيه ولن أخرج منه الا على القبر" في هذا المنزل".

وأكدت أن روحها متعلقة بالقدس والأقصى، وأنها تشعر بالغصة والقهر عند رؤية المستوطنين يتجولون في المدينة.

من جانبه، أوضح إبراهيم سالم نجل الحاجة فاطمة أنهم تسلموا قرارا تنفيذيا بالإخلاء قبل أربعة أيام وأن المحامي أبلغهم بأن الوضع خطير.

وأشار الى أن المنزل تعيش فيه ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد هم أخوته وزوجاتهم وأطفالهم.

وأكد سالم أنهم لن يكونوا لقمة سهلة ولن يفرطوا سهولة في منزلهم وأحلامهم، لأنهم أصحاب قضية وأصحاب حق.

وقال إنهم من مواليد القدس ولن يفرطوا بها مقابل أموال الدنيا، لأنها عقيدة ونهج، و"هي جزء من حياتنا ويومياتنا ونهجنا ورباطنا".

وأضاف سالم "نحن كشعب فلسطيني ومقدسيين في الشيخ جراح بالذات مستهدفين في بيوتنا وأراضينا ومنطقتنا، ولا نريد تنفيذ هذا القرار الباطل والعنصري".

ويواجه سكان 28 منزلا في الشيخ جراح يعيشها نحو 500 فلسطيني، قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين في الحي.