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اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 10:10

اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الموطنين، وداهمت خلالها منزل الأسير مناضل انفيعات في جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال شنت اعتقالات واقتحامات، في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، تخللها اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد ابداح، عقب دهم منزله في مخيم عسكر الجديد للاجئين.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء صالح الشنار من قرية كفر الديك غربي المدينة، وحمزة عاصي من بلدة قراوة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد موسى حجازي، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في منطقة "جبل الموالح".

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلين في قرية حرملة، يعودان للمواطنين سالم محمود الصباح، وصلاح موسى محمد.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد بأكثر من 20 دورية، وداهمت منزل عائلة الأسير مناضل انفيعات، الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن "جلبوع".

واحتجزت قوات الاحتلال عائلة الأسير انفيعات، وفتشت المنزل وعاثت فيه خرابا وأتلفت صور الأسير ومحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر سائد أبو عبيد في كفر قود، واحتجزت الأسرة حتى الانتهاء من حملة التفتيش، وطالبوها بتسليم سائد والتهديد بعقوبات ومداهمات يومية، علما أن أبو عبيد تعرض للاعتقال مرات عدة، وخاض في آخر اعتقال إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي محمد الخضور، من منزل عائلته في بلدة بدو، ومحمد عبد السلام ربيع من بلدة بيت عنان.

وعلى صعيد الاقتحامات للأقصى، ذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، بالإضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

وذكرت مواقع تابعة لجماعات "الهيكل" المزعوم أنّ 1142 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، في زيادةٍ ملحوظة عن اقتحامات سابقة خلال الأسابيع الماضية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

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