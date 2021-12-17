الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم 3 أشقّاء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بينهم ثلاثة أشقاء.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة غوشة في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة واعتدت على العائلة، قبل أن تعتقل الأشقاء الثلاثة: أيمن ومحمد وأحمد كمال غوشة، والشابين يوسف محمد غوشة؛ وعمر إبراهيم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ليلا منطقة باب حطة وأطلقت قنابل الغاز والصوت في المنطقة، ونفذت حملة مداهمات لعدد من المنازل.

كما اقتحمت مخابرات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية، فجر اليوم، منزل الأسير المقدسي المحرر محمد خالد عويسات في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفتشته المنزل وعاثت فيه خرابا.

يُذكر أن عويسات أسيرٌ مقدسي محرر، اعتُقل عدة مرات، كان آخرها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.