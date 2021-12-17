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قرار أمميّ يؤيد حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير

تاريخ النشر: 17/12/2021 - 09:10

قرار أمميّ يؤيد حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير المصير
المقاومة الشعبية في بيتا (توضيحية - "أرشيفية")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقالت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة في بيان، إن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته 5 دول هي: إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وبالاو، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وأوضحت أن "القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين".

وأضافت أن "القرار يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وأفادت بأن "القرار يؤكد كذلك الضرورة الملحّة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين".

من جانبه، شكر المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيدًا بالتأييد الساحق له.

واعتبر منصور بحسب ما ورد في البيان، أن التصويت لصالح القرار "هو الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية".

وشدد على أن "دعم العديد من الدول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربتها ونضالها ضد الاستعمار، وكما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال منصور إن "هذا التصويت يدل على شبه إجماع لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها، بالرغم من الجهود الفاشلة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت".

ويوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

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#الجمعية العامة للأمم المتحدة

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