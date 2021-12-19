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3 وفيات و342 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 17:40

3 وفيات و342 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
نقطة للكشف عن الإصابة بالفيروس بغزة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و253 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل حالة وفاة في دورا وأخرى في طوباس وحالة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 68، طوباس 9، طولكرم 14، رام الله والبيرة 80، الخليل 45، جنين 24، نابلس 21، سلفيت 3، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 47، طوباس 1، طولكرم 4، رام الله والبيرة 30، الخليل 82، جنين 16، نابلس 11، سلفيت 3، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 55".

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 112 مريضا، بينهم 13 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا

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