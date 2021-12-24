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تراجع في صحة الأسير أبو هواش المضرب منذ 130 يوما

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 10:56

تراجع في صحة الأسير أبو هواش المضرب منذ 130 يوما
أبو هواش
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: أحمد دراوشة

دخل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، اليوم، الجمعة، يومه الـ130 من الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إنّ الأسير أبو هواش ما يزال محتجزا في عيادة سجن الرملة، وإنّ هناك خطرًا حقيقيًا على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة إلى النقص الحاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من دوخان، محذرا من خشية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب، والكبد، والكلى، والرئتين.

ولفت إلى أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، حيث أصدرت قبل نحو أسبوعين قرارا بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي، وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش، منوهة إلى أن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية تزوره بانتظام، وستواصل مراقبة وضعه عن كثب.

يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.

بودكاست عرب 48

#الأمعاء الخاوية
#أبو هواش
#الحركة الأسيرة

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