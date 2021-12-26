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توقيع "مذكرة تفاهم" لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 19:14

توقيع "مذكرة تفاهم" لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز
انقطاع التيار الكهربائي في مدينة خان يونس، توضيحية (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الأحد، إن اللجنة وقعت "مذكرة تفاهم" مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للسلطة الفلسطينية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

ونقل الموقع الرسمي للجنة إعمار غزة التابع لوزارة الخارجية القطر، عن العمادي قوله، إن مذكرة التفاهم وقعها مع كل من ظافر ملحم ممثلا عن سلطة الطاقة الفلسطينية، ووليد سليمان، ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء.

وتتضمن المذكرة آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وستتولى اللجنة القطرية، تمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، بتكلفة 60 مليون دولار، بحسب الموقع الرسمي.

ومن المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية، بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وبموجب الاتفاقية، "تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء، بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.

ويتراوح حجم طلب الطاقة الكهربائية في غزة، بين 500 - 550 ميغاوات، في وقت لا يتوفر إلا نصف القدرة حاليا، وأحيانا 25%، اعتمادا على وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة.

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#اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
#محمد العمادي
#مذكرة تفاهم
#سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

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