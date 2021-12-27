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الضفّة وغزّة: ارتفاع عدد مصابي "أوميكرون" إلى 35 حالة

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 09:43

الضفّة وغزّة: ارتفاع عدد مصابي "أوميكرون" إلى 35 حالة
رجل فلسطيني يأخذ التطعيم في غزّة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاعا بعدد المصابين بمتحورة أوميكرون إلى 35 حالة، بعد أن كان عدد الحالات (23)، يوم أمس الأحد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في بيان، إن "عدد المصابين بمتحور أوميكرون ارتفع إلى 35، بينها إصابة واحدة في قطاع غزة". وأضاف أن غالبية الإصابات هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وكانت قد أعلنت يوم أمس الأحد، وزارة الصحة في غزة، عن تجسل أول إصابة بمتحورة "أوميكرون" داخل القطاع المُحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، السبت، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالمتحورة "أوميكرون"، لترتفع الحصيلة الكلية للإصابات بالمتحورة الجديدة، إلى 23 إصابة في مختلف المحافظات الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تسجيل أول 3 إصابات بمتحورة "أوميكرون"، لأشخاص قادمين من الخارج إلى البلاد.

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#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا
#المتحورة أوميكرون
#الضفة وغزة

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