  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هدم 10 منشآت تجارية بحزما واعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 08:13

هدم 10 منشآت تجارية بحزما واعتقالات بالضفة
جرافات الهدم في حزما (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 10 محلات تجارية في بلدة حزما قضاء القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وتزعم قوات الاحتلال أن تلك المحلات التجارية المنظورة أمام محاكم الاحتلال، توجد في منطقة تحت سيطرة بلدية القدس التابعة للاحتلال.

وتعتبر المحلات المهدومة مصدر دخل لأكثر من ثلاثين عائلة من الملاك الأصليين لها والمستأجرين، ولم يكتف الاحتلال بالهدم، بل قام بإتلاف المعدات والبضائع المخزنة فيها.

وحاصرت قوات الاحتلال والوحدات الخاصة بلدة حزما، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفرت الحماية للجرافات والآليات التي هدمت ما يقارب 20 محلا تجاريا قرب حاجز حزما العسكري.

وفي آب/أغسطس الماضي، هدمت قوات الاحتلال، 16 منشأة تجارية، في بلدة حزما بذريعة البناء دون ترخيص.

وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية بالضفة الغربية، أصيب، شابان برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت في الاقتحامات الليلة، كما اعتقل جنود الاحتلال 10 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية بينهم والدة الاسيرين عمر وغيث جرادات من جنين.

واندلعت مواجهات في مخيم قلنديا بين الشبان وقوات الاحتلال أدت إلى إصابة الشاب خليل عواودة، كما أصيب الشاب موسى السويطي خلال مداهمة بلدة بيت عوا بالخليل.

بودكاست عرب 48

#حزما
#الضفة الغربية
#هدم
#إخطارات
#مواجهات
#اعتقالات

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفّة وغزّة: ارتفاع عدد مصابي "أوميكرون" إلى 35 حالة
الضفّة وغزّة: ارتفاع عدد مصابي "أوميكرون" إلى 35 حالة

2021-12-27

مواجهات بسلوان والاحتلال يخطر بهدم منزل الشهيد أبو شخيدم
مواجهات بسلوان والاحتلال يخطر بهدم منزل الشهيد أبو شخيدم

2021-12-27

الاحتلال يُصدر قرارًا بتجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير أبو هواش
الاحتلال يُصدر قرارًا بتجميد الاعتقال الإداريّ بحق الأسير أبو هواش

2021-12-26

الأكثر قراءة

قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

2021-12-26
حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

2021-12-26
إسرائيل تخطط لتسهيلات لسكان غزة لمنع تصعيد أمني

إسرائيل تخطط لتسهيلات لسكان غزة لمنع تصعيد أمني

2021-12-26
اعتقالات و135 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

اعتقالات و135 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-12-26
إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-12-26