13 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" في الضفة وغزّة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، المتحوّرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، مساء اليوم، بأنه تم تسجيل 13 إصابة بالمتحورة، مضيفا أن إجمالي الإصابات المسجلة بهذه المتحورة في الضفة وغزة، ارتفع بذلك إلى 48 إصابة.

ولفت إلى أنه من بين الإصابات بـ"أوميكرون"، حالة في قطاع غزة و47 في الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الشخرة، ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" إلى 35 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال الشخرة إن 90 % من الإصابات هي من القادمين من الخارج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة وفاة 7 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 296 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، اليوم الثلاثاء، أن 3 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة في بيت لحم، ووفاة في جنين، ووفاة في طوباس، وأخرى في رام الله.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس في الضفة وغزة 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت تقرير وزارة الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضا، بينهم 18 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.